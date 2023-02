Liverpool-Real Madrid LIVE 2-2 | termina il primo tempo – INTERVALLO

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ad Anfield, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd Anfield,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - marifcinter : #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della partita. Nel nostro percorso, abbiamo già fatto partite di questo tipo. Per… - k_qeros : Liverpool - Real ma dove vogliamo andare CHE PARTITA - fdilo12 : RT @SantucciFulvio: Liverpool-Real Madrid è mezzo partido del siglo e mezzo intervallo della terza elementare coi portieri volanti e le mag… - citypedri : RT @imscorpjo: il real e il liverpool con il falò pronto per courtois e alison -

Pareggio delMadrid con il: come nel 2 - 0 di Salah grande complicità del portiere sulla rete di Vinicius IlMadrid trova il pari grazie ad Alisson, che pareggia subito l'errore di Courtois. Il ...Ma il primo tempo diMadrid ha coinvolto in un clamoroso ribaltamento di valori anche Alisson Becker, un cui errore ha consentito ai Blancos di rimettere in piedi una partita che ...

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla ItaSportPress

Man City, Guardiola: "Stasera guarderò Real-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere" Tutto Napoli

4' | Gol di Nuñez (Liverpool-Real Madrid 1-0) Sport Mediaset

Tutto quello che c'è da sapere: Liverpool-Real Madrid Tiscali

Altro errore di un portiere in Liverpool-Real Madrid: questa volta è Alisson a regalare il gol ai Blancos Liverpool-Real Madrid non è la serata dei portieri. Non lo è stata per Courtois, che con uno s ...Le sfide di Champions League tra Reds e Blancos riservano sempre brutte sorprese per i portieri: l'estremo difensore belga "imita" il collega tedesco, protagonista in negativo nella finale del 2018 ...