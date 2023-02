Liverpool-Real Madrid LIVE 2-1 | miracolo Alisson | Real a un passo dal pari

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ad Anfield, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd Anfield,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - marifcinter : #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della partita. Nel nostro percorso, abbiamo già fatto partite di questo tipo. Per… - PasqualinaPezzo : RT @araujopampanin: Se avete preferito gufare il napoli piuttosto che guardare Liverpool-Real avete un problema coi sentimenti e col Calcio - massiv97 : Guardo Liverpool Real, il Napoli lo registro e lo guardo domani, almeno posso gustarmi una partita di Calcio anche domani - Madison96978 : ??Live Stream #LIVRMA | #UCL ?? #ForzaNapoliSempre ??Liverpool vs Real Madrid ??Live>> -

Ad Anfield, il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions traMadrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ad Anfield,Madrid si affrontano nel match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions ...Madrid, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all'Anfield Road. Le ultime dritte. Sarebbe potuta essere una finale anticipata in ...

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla ItaSportPress

Man City, Guardiola: "Stasera guarderò Real-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere" Tutto Napoli

Champions League, dove vedere in tv Eintracht-Napoli e Liverpool-Real Madrid Corriere della Sera

Tutto quello che c'è da sapere: Liverpool-Real Madrid Tiscali

Anfield si schiera contro la UEFA. Nel pre-partita di Liverpool-Real Madrid, infatti, l’inno della UEFA è stato fischiato pesantemente e inoltre si è ascoltato “Fuck UEFA”. Il motivo è da ricondurre a ...Il Liverpool sblocca subito il match contro il Real Madrid, è Nunez al quarto minuto di gioco a tagliare bene l’area e arrivare bene di tacco sull’assist di Salah. Subito vantaggio Reds, di seguito il ...