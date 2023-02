Liverpool-Real Madrid, infortunio per Alaba: al suo posto entra Nacho Fernandez (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutte notizie per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti che è stato costretto a sostituire per infortunio il difensore Alaba per infortunio nel corso del primo tempo della sfida con il Liverpool. Il giocatore austriaco, reduce da un infortunio, è rimasto a terra dopo aver avvertito un problema al flessore. A sostituirlo è stato Nacho Fernandez al 27? della prima frazione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutte notizie per ile per Carlo Ancelotti che è stato costretto a sostituire peril difensorepernel corso del primo tempo della sfida con il. Il giocatore austriaco, reduce da un, è rimasto a terra dopo aver avvertito un problema al flessore. A sostituirlo è statoal 27? della prima frazione. SportFace.

