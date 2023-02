Liverpool-Real Madrid, gol di Militao: punizione di Modric, di testa il brasiliano (VIDEO) (Di martedì 21 febbraio 2023) Liverpool-Real Madrid: la rimonta arriva all’inizio della seconda frazione di gioco. Calcio di punizione a favore degli ospiti, è Modric a calciarlo direttamente in area, è Militao ad arrivarci perfettamente di testa anticipando tutti. Il brasiliano firma il 2-3, di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023): la rimonta arriva all’inizio della seconda frazione di gioco. Calcio dia favore degli ospiti, èa calciarlo direttamente in area, èad arrivarci perfettamente dianticipando tutti. Ilfirma il 2-3, di seguito ildel gol. SportFace.

