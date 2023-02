Liverpool-Real Madrid, ancora in gol Benzema: affonda Klopp, 2-5 (VIDEO) (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Real Madrid non si ferma più, dopo l’iniziale svantaggio rimonta e affonda il Liverpool. A firmare la quinta rete blancos è ancora Benzema: dopo una straordinaria azione partita da Modric, è il numero 9 a mettere a sedere Alisson spiazzandolo tu per tu. Di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilnon si ferma più, dopo l’iniziale svantaggio rimonta eil. A firmare la quinta rete blancos è: dopo una straordinaria azione partita da Modric, è il numero 9 a mettere a sedere Alisson spiazzandolo tu per tu. Di seguito ildel gol. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - OptaPaolo : 4 - Il Real Madrid è la prima squadra capace di segnare quattro gol in una trasferta contro il Liverpool nella stor… - marifcinter : #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della partita. Nel nostro percorso, abbiamo già fatto partite di questo tipo. Per… - FilippoMSerra : Considerazioni post giornata #UCL : Il Napoli può arrivare in semifinale e, dei benevolenti, potrebbe fare il colpa… - CalcioPillole : Una rimonta incredibile del #RealMadrid contro il #Liverpool che abbatte record ad Anfield. -