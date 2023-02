LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: UAE Emirates in testa (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59 La Groupama-FDJ paga 10? sul traguardo dalla UAE Emirates, tempo finale di 18:43. 10.56 All’intermedio Alpecin-Deceuninck, 7:37, +12? dalla UAE. 10.53 Arriva sul traguardo la UAE Emirates, 18:33, con una media di 55.957 km/h. 10.50 Parte la Alpecin-Deceuninck. 10.48 La Groupama paga 6? di ritardo dalla UAE all’intervallo di U-Turn. 10.45 Partita la Tudor Pro Cycling Team. 10.43 Per la UAE il primo riferimento cronometrico al chilometro 6.5 (U-Turn) è di 7:25. 10.40 Al via adesso la Groupama-FDJ. 10.38 Questi i sette corridori al via per l’UAE Emirates: YATES Adam (GBR) BJERG Mikkel (DEN) LAENGEN Vegard Stake (NOR) MCNULTY Brandon (USA) MOLANO Juan Sebastián (COL) SOLER Marc (ESP) VINE Jay (AUS) 10.35 Comincia la cronometro a squadre, valida per la seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.59 La Groupama-FDJ paga 10? sul traguardo dalla UAE, tempo finale di 18:43. 10.56 All’intermedio Alpecin-Deceuninck, 7:37, +12? dalla UAE. 10.53 Arriva sul traguardo la UAE, 18:33, con una media di 55.957 km/h. 10.50 Parte la Alpecin-Deceuninck. 10.48 La Groupama paga 6? di ritardo dalla UAE all’intervallo di U-Turn. 10.45 Partita la Tudor Pro Cycling Team. 10.43 Per la UAE il primo riferimento cronometrico al chilometro 6.5 (U-Turn) è di 7:25. 10.40 Al via adesso la Groupama-FDJ. 10.38 Questi i sette corridori al via per l’UAE: YATES Adam (GBR) BJERG Mikkel (DEN) LAENGEN Vegard Stake (NOR) MCNULTY Brandon (USA) MOLANO Juan Sebastián (COL) SOLER Marc (ESP) VINE Jay (AUS) 10.35 Comincia la cronometro a squadre, valida per la seconda ...

