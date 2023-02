LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco al via la cronometro a squadre (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 cronometro dal percorso sostanzialmente pianeggiante, venti squadre al via: Soudal Quick-Step favorita, potendo puntare tra gli altri su Remco Evenepoel, ma attenzione anche alla UAE Team Emirates di Adam Yates e non solo. Insomma, ci sarà da divertirsi; tra poco si parte. 10.28 Khalifa Port sarà il teatro dell’odierna cronometro: 17.3 chilometri totali con partenza e arrivo che coincideranno, per l’appunto, in quel di Khalifa Port. Un solo intervallo, al chilometro 6.5, per ricevere i riferimenti cronometrici delle differenti squadre. Si comincia tra meno di dieci minuti. 10.24 Dopo una a dir poco avvincente tappa di ieri, conclusa con la vittoria di Tim Merlier, è tutto pronto per la ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32dal percorso sostanzialmente pianeggiante, vential via: Soudal Quick-Step favorita, potendo puntare tra gli altri su Remco Evenepoel, ma attenzione anche alla UAE Team Emirates di Adam Yates e non solo. Insomma, ci sarà da divertirsi; trasi parte. 10.28 Khalifa Port sarà il teatro dell’odierna: 17.3 chilometri totali con partenza e arrivo che coincideranno, per l’appunto, in quel di Khalifa Port. Un solo intervallo, al chilometro 6.5, per ricevere i riferimenti cronometrici delle differenti. Si comincia tra meno di dieci minuti. 10.24 Dopo una a diravvincentedi ieri, conclusa con la vittoria di Tim Merlier, è tutto pronto per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a squadre, favorita la Soudal-Quick Step di Evenepoel - - Andrea4e4 : @Leonardo_live @IDEX_UAE @LDO_Aircraft Ne vorrei ordinare un 5 - 10 .Da mandare in Ucraina.Potete mandare il conto… - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Merlier al fotofinish su Ewan, Evenepoel guadagna 51'' su tutti - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vento subito protagonista - - PelleMotorsport : James Wharton al top nella race-1 di F4 UAE ad Abu Dhabi. L'australiano si ripeterà nella race-2? Live ora du… -