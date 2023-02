LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: resiste in testa la EF-Education Easy Post, attesa per la Soudal (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 All’intermedio di U-Turn la Soudal Quick-Step paga 10? di ritardo dalla EF! Il primato dei leader appare sempre più consolidato, ma occhio ai chilometri finali… 12.13 Questa la classifica provvisoria: EF-Education Easy Post 18:18 INEOS Grenadiers +2? Team Jayco AlUla +4? Team DSM +9? BORA-hansgrohe +14? 12.10 Ed ecco che parte la Soudal Quick-Step! 12.08 Brividi per la EF! La INEOS chiude ad appena due secondi di ritardo dai leader sul traguardo! Con un bel sospiro di sollievo, la prima posizione è ancora nelle mani della EF-Education. 12.03 La INEOS Grenadiers si piazza in terza posizione all’intermedio di U-Turn, +7? dalla EF-Education Easy ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17 All’intermedio di U-Turn laQuick-Step paga 10? di ritardo dalla EF! Il primato dei leader appare sempre più consolidato, ma occhio ai chilometri finali… 12.13 Questa la classifica provvisoria: EF-18:18 INEOS Grenadiers +2? Team Jayco AlUla +4? Team DSM +9? BORA-hansgrohe +14? 12.10 Ed ecco che parte laQuick-Step! 12.08 Brividi per la EF! La INEOS chiude ad appena due secondi di ritardo dai leader sul traguardo! Con un bel sospiro di sollievo, la prima posizione è ancora nelle mani della EF-. 12.03 La INEOS Grenadiers si piazza in terza posizione all’intermedio di U-Turn, +7? dalla EF-...

