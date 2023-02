LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: grande prova della EF-Education Easy Post, attesa per la Soudal (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Il Team DSM conquista la seconda posizione in classifica sul traguardo, +9? dai leader della EF-Education. 11.48 Occhio al Team Jayco AlUla, seconda all’intermedio (7:19), 6 secondi di ritardo dalla EF. 11.44 Riepiloghiamo, dunque, le prime posizioni in classifica al momento: EF-Education Easy Post 18:18 UAE Team Emirates +15? Trek-Segafredo +18? Intermarché-Circus-Wanty +24? Groupama-FDJ +25? 11.40 Green Project-Bardiani CSF-Faizanè chiudono in ritardo di 1’36” dai leader. 11.36 attesa, naturalmente, per la Soudal Quick-Step, ma al momento è la EF-Education a occupare la prima posizione. 11.33 Terzo tempo sul traguardo per la Trek-Segafredo, 18:36, +18? dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 Il Team DSM conquista la seconda posizione in classifica sul traguardo, +9? dai leaderEF-. 11.48 Occhio al Team Jayco AlUla, seconda all’intermedio (7:19), 6 secondi di ritardo dalla EF. 11.44 Riepiloghiamo, dunque, le prime posizioni in classifica al momento: EF-18:18 UAE Team Emirates +15? Trek-Segafredo +18? Intermarché-Circus-Wanty +24? Groupama-FDJ +25? 11.40 Green Project-Bardiani CSF-Faizanè chiudono in ritardo di 1’36” dai leader. 11.36, naturalmente, per laQuick-Step, ma al momento è la EF-a occupare la prima posizione. 11.33 Terzo tempo sul traguardo per la Trek-Segafredo, 18:36, +18? dalla ...

