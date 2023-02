LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a Khalifa Port, Evenepoel protagonista (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA PRIMA tappa Amiche e amici di OA SPort, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa dell’UAE Tour 2023! Dopo la prima frazione a dir poco avvincente, conclusasi nel segno di Tim Merlier solo al photofinish, quest’oggi ci attende la cronometro in quel di Khalifa Port. In programma 17.3 chilometri totali completamente pianeggianti con partenza e traguardo che coincideranno in quel di Khalifa Port, mentre presso U-Turn al chilometro 6.5 è posto un intervallo per poter ricevere i primi riferimenti cronometrici dei ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA PRIMAAmiche e amici di OA S, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale della secondadell’UAE! Dopo la prima frazione a dir poco avvincente, conclusasi nel segno di Tim Merlier solo al photofinish, quest’ci attende lain quel di. In programma 17.3 chilometri totali completamente pianeggianti con partenza e traguardo che coincideranno in quel di, mentre presso U-Turn al chilometro 6.5 è posto un intervallo per poter ricevere i primi riferimenti cronometrici dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea4e4 : @Leonardo_live @IDEX_UAE @LDO_Aircraft Ne vorrei ordinare un 5 - 10 .Da mandare in Ucraina.Potete mandare il conto… - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Merlier al fotofinish su Ewan, Evenepoel guadagna 51'' su tutti - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vento subito protagonista - - PelleMotorsport : James Wharton al top nella race-1 di F4 UAE ad Abu Dhabi. L'australiano si ripeterà nella race-2? Live ora du… -