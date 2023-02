LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la cronometro a squadre! (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Al via adesso la Groupama-FDJ. 10.38 Questi i sette corridori al via per l’UAE Emirates: YATES Adam (GBR) BJERG Mikkel (DEN) LAENGEN Vegard Stake (NOR) MCNULTY Brandon (USA) MOLANO Juan Sebastián (COL) SOLER Marc (ESP) VINE Jay (AUS) 10.35 comincia la cronometro a squadre, valida per la seconda tappa dell’UAE Tour! Parte la UAE Team Emirates! 10.32 cronometro dal percorso sostanzialmente pianeggiante, venti squadre al via: Soudal Quick-Step favorita, potendo puntare tra gli altri su Remco Evenepoel, ma attenzione anche alla UAE Team Emirates di Adam Yates e non solo. Insomma, ci sarà da divertirsi; tra poco si parte. 10.28 Khalifa Port sarà il teatro dell’odierna cronometro: 17.3 chilometri totali con ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Al via adesso la Groupama-FDJ. 10.38 Questi i sette corridori al via per l’UAE Emirates: YATES Adam (GBR) BJERG Mikkel (DEN) LAENGEN Vegard Stake (NOR) MCNULTY Brandon (USA) MOLANO Juan Sebastián (COL) SOLER Marc (ESP) VINE Jay (AUS) 10.35laa squadre, valida per la secondadell’UAE! Parte la UAE Team Emirates! 10.32dal percorso sostanzialmente pianeggiante, venti squadre al via: Soudal Quick-Step favorita, potendo puntare tra gli altri su Remco Evenepoel, ma attenzione anche alla UAE Team Emirates di Adam Yates e non solo. Insomma, ci sarà da divertirsi; tra poco si parte. 10.28 Khalifa Port sarà il teatro dell’odierna: 17.3 chilometri totali con ...

