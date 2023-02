(Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport! PIAZZAMENTI FINALI MASCHILI1. Andreas(Austria) 2. Arvid Auner (Austria) 3. Arnaud Gaudet (Canada) 4. Fabian Obmann (Austria) 13.25campione del mondo!batte il connazionale Auner di 44 centesimi. 13.22 Bronzo del canadese Gaudet! Il nordamericano precede di 63 centesimiObmann. FINALI MASCHILI Big Final(Aut) vs. Auner (Aut) Small Final Gaudet (Can) vs. Obmann (Aut) I PIAZZAMENTI FINALI AL FEMMINILE 1. Julie) 2. Ladina Jenny () 3. Sabine Schoeffmann ...

...00: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......00: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2023 in DIRETTA: è il momento delle finali. Dominano Svizzera e Austria OA Sport

LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2023 in DIRETTA: la svizzera Zogg e l'austriaco Prommegger si prendono gli ori iridati. Lontani gli italiani OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Snowboard, PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA: Fischnaller chiude al terzo posto! A vincere sono stati Hofmeister e Kwiatkowski OA Sport

Live Mondiali di sci: Ultime Notizie, Vincitori e Medagliere DAZN

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! PIAZZAMENTI FINALI MASCHILI 1. Andreas Prommeg ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è nuovament ...