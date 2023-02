LIVE Snowboard | PSL Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri per il riscatto dopo il PGS

(Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata deidi. A Bakuriani (Georgia) è nuovamente il momento di andare a caccia delle medaglie iridate: è il momento del PSL.la delusione del PGS, con “soltanto” il quarto posto di Lucia Dalmasso e il quinto di Maurizio Bormolini, l’Italia prova a rifarsi nel PSL. Folta la pattuglia azzurra al via, che proverà, passando per le qualificazioni, a inserirsi in maniera più cospicua possibile nel tabellone principale. Al femminile: Lucia Dalmasso, Nadya Ochner ed Elisa Caffont. Al maschile: Aaron March, Maurizio Bormolini, Marc Hofer ed Edwin Coratti. OA Sport vi propone la...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è nuovament