LIVE Liverpool-Real Madrid, Champions League 2023 in DIRETTA: Rodrygo parte titolare

20.20 Ecco le formazioni ufficiali: LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo. All. Klopp Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr. All. Ancelotti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Liverpool-Real Madrid, Champions League, Salah sfida Benzema. Andata degli ottavi di Champions

