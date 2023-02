LIVE Liverpool-Real Madrid 2-5, Champions League 2023 in DIRETTA: Benzema, Militao e Vinicius Junior firmano le reti della vittoria (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.59 Ecco le pagelle: LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5; Alexander-Arnold 5, Gomez 4.5 (dal 28? st Matip 6), Van Dijk 5, Robertson 5; Henderson 5 (dal 28? st Milner 6), Fabinho 5.5, Bajcetic 6 (dal 40? st Elliott 6); Salah 6.5, Núñez 7 (dal 18? st Diogo Jota 6), Gakpo 5 (dal 18? st Firmino 6). Real Madrid (4-3-3): Courtois 5; Carvajal 6, Militão 7, Rudiger 6, Alaba (dal 27? pt Nacho 6); Modri? 7 (dal 41? st Kroos 6), Camavinga 6, Valverde 6; Rodrygo 6.5 (dal 36? st Ceballos 6), Benzema 8 (dal 41? st Asensio 6), Vinícius Junior 8. 22.58 Finisce in festa per il Real Madrid che dal 2-0 rimonta e domina i padroni di casa ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.59 Ecco le pagelle:RPOOL (4-3-3): Alisson 5; Alexander-Arnold 5, Gomez 4.5 (dal 28? st Matip 6), Van Dijk 5, Robertson 5; Henderson 5 (dal 28? st Milner 6), Fabinho 5.5, Bajcetic 6 (dal 40? st Elliott 6); Salah 6.5, Núñez 7 (dal 18? st Diogo Jota 6), Gakpo 5 (dal 18? st Firmino 6).(4-3-3): Courtois 5; Carvajal 6, Militão 7, Rudiger 6, Alaba (dal 27? pt Nacho 6); Modri? 7 (dal 41? st Kroos 6), Camavinga 6, Valverde 6; Rodrygo 6.5 (dal 36? st Ceballos 6),8 (dal 41? st Asensio 6), Vinícius8. 22.58 Finisce in festa per ilche dal 2-0 rimonta e domina i padroni di casa ...

