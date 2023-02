LIVE Liverpool-Real Madrid 2-4, Champions League 2023 in DIRETTA: rete di Benzema con deviazione (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Pallone gestito dal Real Madrid. 62? Errore di Nunez in contropiede. 60? Giallo per Vinicius Jr. 58? Ritmi altissimi, ma il LIVErpool rischia l’imbarcata in contropiede. 56? Gooooooooooooool, Benzema, il francese con una deviazione trova la rete, LIVErpool-Real Madrid 2-4. 54? Real Madrid che lascia il comando del gioco al LIVErpool. 52? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 50? LIVErpool che prova ad arrivare al pareggio. 48? Goooooooooooool, Militao, a seguito di una punizione il difensore ribalta la partita, LIVErpool-Real ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Pallone gestito dal. 62? Errore di Nunez in contropiede. 60? Giallo per Vinicius Jr. 58? Ritmi altissimi, ma ilrpool rischia l’imbarcata in contropiede. 56? Gooooooooooooool,, il francese con unatrova larpool-2-4. 54?che lascia il comando del gioco alrpool. 52? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 50?rpool che prova ad arrivare al pareggio. 48? Goooooooooooool, Militao, a seguito di una punizione il difensore ribalta la partita,rpool-...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Liverpool-Real Madrid LIVE 2-2: papera anche di Alisson Vinicius pareggia! - #Liverpool-Real #Madrid #papera #anche - Madison96978 : ??Live Stream #LIVRMA | #UCL ?? #ForzaNapoliSempre ??Liverpool vs Real Madrid ??Live>> - sportli26181512 : LIVE Liverpool-Real 0-0: Nunez e Benzema guidano gli attacchi, Kroos in panchina - infoitsport : Liverpool Real Madrid, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League -