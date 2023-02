LIVE Liverpool-Real Madrid 2-1, Champions League 2023 in DIRETTA: Vinicius Junior accorcia il risultato! (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Dentro Nacho, fuori Alaba per il Real Madrid. 27? Problema muscolare per Alaba, chiesta la sostituzione. 25? Possibili problemi fisici per Militao e Alaba. 23? MILITAO SALVA SULLA LINEA, Nunez ad un passo dalla doppietta dopo una grande azione di Salah. 21? Partita senza sosta, assolutamente spettacolare, con i singoli che salgono in cattedra. 19? Goooooooooooooool, Vinicius Junior, destro a giro assolutamente fantastico, LIVErpool-Real Madrid 2-1. 17? Inizio devastante del LIVErpool, Real Madrid frastornato. 15? Goooooooooooooool, Salah, CLAMOROSO errore di Courtois che sbaglia il controllo del pallone con l’egiziano che mette in rete, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Dentro Nacho, fuori Alaba per il. 27? Problema muscolare per Alaba, chiesta la sostituzione. 25? Possibili problemi fisici per Militao e Alaba. 23? MILITAO SALVA SULLA LINEA, Nunez ad un passo dalla doppietta dopo una grande azione di Salah. 21? Partita senza sosta, assolutamente spettacolare, con i singoli che salgono in cattedra. 19? Goooooooooooooool,, destro a giro assolutamente fantastico,rpool-2-1. 17? Inizio devastante delrpool,frastornato. 15? Goooooooooooooool, Salah, CLAMOROSO errore di Courtois che sbaglia il controllo del pallone con l’egiziano che mette in rete, ...

