LIVE Liverpool-Real Madrid 0-0 (Di martedì 21 febbraio 2023) 20 coppe contro. A distanza di otto mesi dalla finale del 2022, LIVErpool e Real Madrid, due delle squadre più vincenti della storia... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) 20 coppe contro. A distanza di otto mesi dalla finale del 2022,rpool e, due delle squadre più vincenti della storia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Liverpool Real Madrid, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League - sportli26181512 : LIVE Alle 21 Liverpool-Real: Nunez e Benzema guidano gli attacchi, Kroos in panchina - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. LIVE Alle 21 Liverpool-Real: Nunez e Benzema guidano gli attacchi, Kroos in pancina - infoitsport : LIVE Liverpool-Real Madrid: i Blancos annunciano le ufficiali, c'è Benzema - sportli26181512 : Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Nel remake dell'ultima finale di Cha… -