LIVE Eintracht-Napoli | Champions League 2023 in DIRETTA | si parte! Osimehn e gli azzurri all’assalto dei tedesci

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO TEMPO 20:58 Inno della, con uno stadio gremito che urla a squarcia gola il motivo musicale calcistico più famoso al mondo! Mancano pochi istanti al via del match, buon divertimento e buon calcio a tutti! 20:57 L’arbitro della partita è il Sig. Manuel Soares Dias, portoghese che in stagione ha già arbitrato anche Milan e Juventus. Le squadre sono nel tunnel, tra pochissimo entreranno in campo. 20:55 La squadra di Glasner è in salute: un solo ko nelle ultime 9 partite (0-3 a Colonia), vittoria per 2-0 nell’ultima giornata di campionato contro il Werder Brema; nelè stata anche capace di fermare sull’1-1 il Bayern Monaco. Come detto il trio offensivo è il principale pericolo per la difesa azzurra, il punto debole della squadra di casa invece sono le palle ...