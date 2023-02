LIVE Eintracht-Napoli, Champions League 2023 in DIRETTA: inizio aggressivo dei padroni di casa, ancora nessuna occasione (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Kvaratskhelia!! Il georgiano da lontano tira di contro balzo, Trapp alza i guantoni e mette nuovamente la palla in corner. 19? Confusione sul primo palo, Rrhamani in girata trova la deviazione di un difensore tedesco e sarà di nuovo calcio d’angolo. 18? Ora il Napoli prova a rallentare un attimo i ritmi prima di cercare i terzini che si alzano molto, alla fine i partenopei guadagnano un tiro dalla bandierina. 16? Meret smanaccia un cross molto pericoloso e poi Anguissa guadagna rimessa laterale, asfissiante la pressione imposta dai tedeschi al portatore di palla. 15? L’arbitro segnala un fallo in attacco, punizione Eintracht presa in carico DIRETTAmente da Trapp. 14? Ripartenza micidiale degli azzurri, Saw perde palla e scatena la velocità di Lozano che ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? Kvaratskhelia!! Il georgiano da lontano tira di contro balzo, Trapp alza i guantoni e mette nuovamente la palla in corner. 19? Confusione sul primo palo, Rrhamani in girata trova la deviazione di un difensore tedesco e sarà di nuovo calcio d’angolo. 18? Ora ilprova a rallentare un attimo i ritmi prima di cercare i terzini che si alzano molto, alla fine i partenopei guadagnano un tiro dalla bandierina. 16? Meret smanaccia un cross molto pericoloso e poi Anguissa guadagna rimessa laterale, asfissiante la pressione imposta dai tedeschi al portatore di palla. 15? L’arbitro segnala un fallo in attacco, punizionepresa in caricomente da Trapp. 14? Ripartenza micidiale degli azzurri, Saw perde palla e scatena la velocità di Lozano che ...

