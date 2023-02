LIVE Eintracht-Napoli 0-1, Champions League 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo. azzurri avanti con Osimhen (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:51 A tra poco per il secondo tempo! 21:50 Un primo tempo equilibrato e bloccato prima che in cinque minuti succedesse di tutto. Iniziano forte i padroni di casa, che mettono pressione al Napoli e nel primo quarto d’ora fanno paura alla retroguardia partenopea, senza però avere palle gol nitide. Poi piano piano il Napoli si sveglia e Lobotka prende in mano le redini del match, fino a quando al 35esimo in un’unica azione i partenopei colpiscono il palo con Lozano e si guadagnano un rigore per fallo su Osimhen. Sul discetto si presenta Kvaratskhelia, il georgiano viene ipnotizzato da Trapp; il Napoli però non si arrende e trova il vantaggio subito dopo con l’attaccante ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:51 A tra poco per il secondo! 21:50 Unequilibrato e bloccato prima che in cinque minuti succedesse di tutto. Iniziano forte i padroni di casa, che mettono pressione ale nelquarto d’ora fanno paura alla retroguardia partenopea, senza però avere palle gol nitide. Poi piano piano ilsi sveglia e Lobotka prende in mano le redini del match, fino a quando al 35esimo in un’unica azione i partenopei colpiscono il palo con Lozano e si guadagnano un rigore per fallo su. Sul discetto si presenta Kvaratskhelia, il georgiano viene ipnotizzato da Trapp; ilperò non si arrende e trova il vantaggio subito dopo con l’attaccante ...

