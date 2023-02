LIVE – Eintracht Francoforte-Napoli 0-1 (Osimhen 41?, Di Lorenzo 64?): raddoppio di Di Lorenzo! (Di martedì 21 febbraio 2023) È il momento di riascoltare la musichetta magica della Champions League, il Napoli capolista e dominatore assoluto della Serie A torna a giocare in Europa e lo fa nell’ostica trasferta di Francoforte contro l’Eintracht. Se non sai dove vedere la sfida di Champions League tra Eintracht e Napoli, puoi restare aggiornato sulla sfida ti basterà aggiornare quest’articolo premendo il tasto F5 e sapere tutto quello che accade alla Deutsche Bank Park: Tweets by sscNapoli Come da regolamento dopo la gara d’andata ci sarà poi il ritorno al Maradona per decidere quale squadra si qualificherà ai quarti di finale. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici Glasner e Spalletti: Glasner e Spalletti Formazioni ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) È il momento di riascoltare la musichetta magica della Champions League, ilcapolista e dominatore assoluto della Serie A torna a giocare in Europa e lo fa nell’ostica trasferta dicontro l’. Se non sai dove vedere la sfida di Champions League tra, puoi restare aggiornato sulla sfida ti basterà aggiornare quest’articolo premendo il tasto F5 e sapere tutto quello che accade alla Deutsche Bank Park: Tweets by sscCome da regolamento dopo la gara d’andata ci sarà poi il ritorno al Maradona per decidere quale squadra si qualificherà ai quarti di finale. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici Glasner e Spalletti: Glasner e Spalletti Formazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Champions League Eintracht-Napoli DIRETTA LIVE: Occasione per i tedeschi Meret c’è - #Champions #League #Eintracht-… - Madison96978 : ??Live Stream #LIVRMA | #UCL ?? #ForzaNapoliSempre ??Liverpool vs Real Madrid ??Live>> - sportli26181512 : Eintracht Francoforte-Napoli, la MOVIOLA LIVE: prosteste azzurre per un rigore: Andata degli ottavi di finale di Ch… - ClabeSoccer : [DIRETTA@LIVE] Napoli-Eintracht Francoforte In Diretta streaming La partita tra Francoforte e Napoli è in programma… - infoitsport : LIVE: Eintracht Francoforte-Napoli, formazioni ufficiali: c’è la decisione su Osimhen! -