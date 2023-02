LIVE Eintracht Francoforte-Napoli 0-0, l'inizio è tutto dei tedeschi (Di martedì 21 febbraio 2023) Si alza il sipario sulla seconda fase di Champions League per il Napoli. La squadra di Spalletti fa visita all’Eintracht Francoforte nell’andata... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Si alza il sipario sulla seconda fase di Champions League per il. La squadra di Spalletti fa visita all’nell’andata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClabeSoccer : [DIRETTA@LIVE] Napoli-Eintracht Francoforte In Diretta streaming La partita tra Francoforte e Napoli è in programma… - infoitsport : LIVE: Eintracht Francoforte-Napoli, formazioni ufficiali: c’è la decisione su Osimhen! - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO! Si parte a Francoforte! Il Napoli sfida l'Eintracht ?? Segui la sfida LIVE su - NapoliCM : ???? DIRETTA Eintracht Napoli: live testuale, cronaca e risultato ??? - 100x100Napoli : LIVE – Eintracht Francoforte-Napoli 0-0: grande attesa per l’andata degli ottavi di Champions -