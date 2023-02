(Di martedì 21 febbraio 2023)saranno protagonisti dellastampa didi. L’allenatore e il centrocampista risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 19.45. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 19.30 Un quarto d’ora all’inizio dellastampa di Sergio. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Con lui ci sarà anche Marko ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : LIVE - Segui la conferenza stampa di Sergio #Conceicao e Marko #Grujic alla vigilia di #InterPorto di #UCL: - infoitsport : LIVE TMW - Inter, Inzaghi: 'Un piacere ritrovare Conceiçao. Dzeko o Lukaku? Ho tanti dubbi...' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Inter, Inzaghi: 'Un piacere ritrovare Conceiçao. Dzeko o Lukaku? Ho tanti dubbi...' -

La partita Inter - Porto di Mercoledì 22 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ...Match e show post - partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili instreaming e on demand su Prime Video, inclusi con l'abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

LIVE TMW - Domani Inter-Porto, Grujic in conferenza stampa con Conceicao TUTTO mercato WEB

Verso Inter-Porto, la conferenza di Inzaghi LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Champions League, Inter-Porto: l’ex Conceiçao sulla strada dei nerazzurri di Inzaghi B-Lab Live!

LIVE TMW - Domani Inter-Porto, Conceiçao torna a San Siro: alle 19,45 la conferenza stampa TUTTO mercato WEB

LIVE – Conceicao e Grujic in conferenza alla vigilia di Inter-Porto Inter-News.it

Dopo aver eliminato il Barcellona nella fase a gironi, l'Inter ritrova la Champions League. Sulla strada per i quarti di finale c'è il Porto allenato dall'ex Sergio Conçeiçao. Simone Inzaghi presenta ...L'imbattibile tecnico portoghese suona la carica in prossimità dell'incontro con la sua ex squadra, identificata anche come possibile panchina futura dopo l'era Inzaghi ...