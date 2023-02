Litigio tra Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli | “Non è vero che ho detto putt”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 febbraio 2023)stasera ha discusso conal Grande Fratello Vip 7. L’opinionista del reality show infatti non ha gradito che la venezuelana non si sia scusata per la lite con Martina Nasoni e non abbia ammesso le sue responsabilità. La concorrente ha infatti ribadito di non aver mai dato della “an*” a nessuna concorrente, accusa invece che le muovono i persiani e la stessa opinionista. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Lo scontro conLa moglie di Paolo Bonolis è intervenuta sulla discussione del carnevale con queste parole: “Ricollegandomi un pochino a quello che diceva Luca Onestini su Nikita che scrive, Nikita scrive e tu espesso vi parlate in spagnolo e dite tante tante ...