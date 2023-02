"L'Italia non tentenna", Meloni in Ucraina ribadisce pieno sostegno a Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) "Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione Russa. L'Italia non intende tentennare e non lo farà". Al palazzo presidenziale Mariinskij Giorgia Meloni conferma al presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'impegno del governo nei confronti di Kiev. Lo fa nel corso di una conferenza stampa congiunta tra i due leader al termine della visita "fortemente voluta" dalla premier proprio a ridosso dell'anniversario dell'inizio della guerra. Zelensky ringrazia "Giorgia" ma non si trattiene dal rispondere per le rime a Silvio Berlusconi, che pochi giorni fa aveva confessato che "io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato. Giudico, molto, molto negativamente il ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) "Ho ribadito ildell'di fronte all'aggressione Russa. L'non intendere e non lo farà". Al palazzo presidenziale Mariinskij Giorgiaconferma al presidente ucraino Volodymyrl'impegno del governo nei confronti di Kiev. Lo fa nel corso di una conferenza stampa congiunta tra i due leader al termine della visita "fortemente voluta" dalla premier proprio a ridosso dell'anniversario dell'inizio della guerra.ringrazia "Giorgia" ma non si trattiene dal rispondere per le rime a Silvio Berlusconi, che pochi giorni fa aveva confessato che "io a parlare con, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato. Giudico, molto, molto negativamente il ...

