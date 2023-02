"L'Italia non tentenna". Meloni conferma l'appoggio a Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente del consiglio a Kiev ha confermato l'appoggio all'Ucraina: "Contano i fatti, la maggioranza è sempre stata coesa" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente del consiglio a Kiev hato l'all'Ucraina: "Contano i fatti, la maggioranza è sempre stata coesa"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo più di 48 ore, ancora totale mutismo di Giorgia Meloni sul pestaggio davanti al Michelangelo di #Firenze, da p… - BelpietroTweet : Dopo aver sostenuto qualsiasi imposizione arrivasse dall’Europa, l’ex premier ha un sussulto di realismo e attacca… - SusannaCeccardi : In Parlamento mi batto da quando sono stata eletta per difendere l'Italia, la nostra cultura, le nostre imprese, i… - BauleBlu : @scetticoh @namshan5 @TitvsImperator2 Non ci fu nessun tradimento, la Triplice Alleanza era un patto solo difensivo… - pap1pap : @VinceXXXII @MicheleDefina2 @alexandernevs3 però non devi cancellare i tweet, e ti rispondo cmq Io in 3 anni vedo:… -