«L'Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione Russa, l'Italia non intende tentennare e non lo farà. È passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia indietro di qualche decennio, l'invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno ma non è andata così perché è stata sottovalutata l'eroica reazione di una nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e sovranità». Queste le parole della premier Giorgia Meloni, in visita in Ucraina per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni è arrivata a Kiev a bordo di un treno partito la scorsa notte dalla stazione polacca di Przemysl, vicino al confine ucraino. «L'Italia darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato, ma fino ad allora ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) «Ho ribadito il pieno sostegno dell'di fronte all'aggressione Russa, l'none non lo. È passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia indietro di qualche decennio, l'invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno ma non è andata così perché è stata sottovalutata l'eroica reazione di una nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e sovranità». Queste le parole della premier Giorgia Meloni, in visita in Ucraina per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni è arrivata a Kiev a bordo di un treno partito la scorsa notte dalla stazione polacca di Przemysl, vicino al confine ucraino. «L'darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato, ma fino ad allora ...

