L' Italia imita il Regno Unito? Rivoluzione in vista per i lavoratori

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 febbraio 2023)per il mondo del lavoro? La notizia relativa alla sperimentazione della settimana corta nelin 61 aziende con interessanti risultati sia per le imprese che per i«deve aprire anche inun confronto tra parti sociali nella stessa direzione. È tempo di regolare il lavoro soprattutto nel settore manifatturiero in modo più sostenibile, libero e produttivo». A chiederlo è Roberto Benaglia, segretario generale dei metalmeccanici della Fim Cisl, secondo cui «i salti tecnologici ed organizzativi che la digitalizzazione e il lavoro per obiettivi stanno avvenendo in tante aziende metalmeccaniche, devono spronare a gettare il cuore oltre l'ostacolo». «È possibile - sottolinea Benaglia - ripensare gli orari aziendali e ridurli non contro la competitività aziendale ...