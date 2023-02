L’Italia che perde un Tre stelle e i tormenti dei super chef. “Restare i migliori costa caro” (Di martedì 21 febbraio 2023) A marzo Norbert Niederklofer chiuderà il locale che lo ha reso celebre. Ma l’alta ristorazione è ancora un modello sostenibile? Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) A marzo Norbert Niederklofer chiuderà il locale che lo ha reso celebre. Ma l’alta ristorazione è ancora un modello sostenibile?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, desidero r… - elio_vito : Solo “rammarico” è stato espresso da Fratelli d’Italia, da un dirigente locale, per l’agguato squadrista di militan… - CottarelliCPI : In Italia, Paese UE con la più alta percentuale di NEET (16-34), l’abbandono della scuola (“dispersione scolastica”… - Piero18706648 : RT @laura_maffi: Procedura di infrazione per l'Italia perché 'negano a troppe persone il RdC'! Invece in TV passa il messaggio che l'UE è c… - Marilyvetro : Le indagini di Conte and Company continuano o si sono arenate a causa di magistrati grillozzi che fanno i furbi? No… -