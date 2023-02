L’Italia a un passo dal baratro: pensiamo a nuove sanzioni da autocomminarci e nessuno parla di pace (Di martedì 21 febbraio 2023) di Savino Balzano Quando qualche giorno fa scrivevo dell’ipocrisia della politica rispetto all’astensionismo, mi riferivo a momenti come questo: vi sembra normale che un tema così rilevante per il Paese come quello del superbonus esca di punto in bianco fuori dal cilindro di Giorgia Meloni, proprio all’indomani di una consultazione elettorale importante come quella appena trascorsa? Anche un bambino si renderebbe conto della volontà in malafede di sterilizzare l’impatto negativo sul consenso: di certo quella di tagliare le gambe a questo strumento non nasce due giorni fa. Era nell’animo della premier da tempo e si decide di affrontare il momento con l’ennesimo ricorso alla decretazione d’urgenza. L’esecutivo sta raggiungendo le vette massime mai toccate in quanto al ricorso ai decreti legge e alla fiducia. Triste prassi comune, potrebbe opinare qualcuno: vero, ma stride con l’immagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) di Savino Balzano Quando qualche giorno fa scrivevo dell’ipocrisia della politica rispetto all’astensionismo, mi riferivo a momenti come questo: vi sembra normale che un tema così rilevante per il Paese come quello del superbonus esca di punto in bianco fuori dal cilindro di Giorgia Meloni, proprio all’indomani di una consultazione elettorale importante come quella appena trascorsa? Anche un bambino si renderebbe conto della volontà in malafede di sterilizzare l’impatto negativo sul consenso: di certo quella di tagliare le gambe a questo strumento non nasce due giorni fa. Era nell’animo della premier da tempo e si decide di affrontare il momento con l’ennesimo ricorso alla decretazione d’urgenza. L’esecutivo sta raggiungendo le vette massime mai toccate in quanto al ricorso ai decreti legge e alla fiducia. Triste prassi comune, potrebbe opinare qualcuno: vero, ma stride con l’immagine ...

