L’isola dei famosi 2023 | Ilary Blasi dice addio ad Alvin | ‘Voglio Can Yaman’

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Grandi novità nel realityDei. Anche questa nuova edizione sarà guidata dall’impeccabile. La conduttrice, dopo aver troncato definitivamente il rapporto con Francesco Totti, diràanche al suo storico inviato. Chi sarà il suo degno sostituito? Stando a quanto riportato da un settimanale molto affidabile, per la nuova edizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Verissimo anticipazioni, Demet Ozdemir sarà ospite in studio Can Yaman e Diletta Leotta news gossip: un amico conferma la relazione Isola deiAnticipazioni, i colpi di scena delle prossime ore Mr Wrong lezioni d’amore dal 21 al 25 giugno anticipazioni ...