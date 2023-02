L’Iran premia l’aggressore di Salman Rushdie con mille metri quadrati di terreno coltivabile

Leggi su open.online

(Di martedì 21 febbraio 2023)ha deciso dire Hadi Matar, il 24enne americano di origine libanese che nell’agosto scorso ha accoltellato lo scrittore. Il paese ha deciso di donare 1000diall’uomo che ha colpitodurante un evento culturale a Chautauqua, nello Stato di New York. A dirlo è stato Mohammad Ismail Zarei, funzionario iraniano che si occupa della messa in pratica della fatwa emessa nel 1989 dalla Guida Suprema delKhomeini che chiede la morte dello scrittore britannico a causa del suo libro “I versi satanici”, ritenuto una bestemmia. Matar ha detto di aver aggredito lo scrittore perché ha offeso l’Islam. «Ringraziamo sinceramente il giovane americano per la sua ...