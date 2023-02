L’Inter e quello strano caso che la coinvolge: “Si sono dimenticati di lui” (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Inter è coinvolta in uno strano caso che fa discutere, con il valore di un giocatore che non sembra essere pari a quanto è stato venduto. Il periodo che sta attraversando il calcio italiano in questo momento non è di sicuro dei più floridi, anzi si può tranquillamente affermare che si è pienamente dentro a uno scandalo di proporzioni bibliche, con la Juventus che ha già subito 15 punti di penalizzazione. L’accusa da parte della Corte Federale è stata quella di aver gonfiato le plusvalenze in modo tale da poter sistemare i conti del bilancio, ma questa è una pratica per nulla semplice da poter stabilire con certezza. Per questo motivo sembrano essere in grossa crescita le possibilità che venga finalmente tolta la penalità alla Vecchia Signora, anche perché ci sono casi altrettanto spinosi come quello ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 febbraio 2023)è coinvolta in unoche fa discutere, con il valore di un giocatore che non sembra essere pari a quanto è stato venduto. Il periodo che sta attraversando il calcio italiano in questo momento non è di sicuro dei più floridi, anzi si può tranquillamente affermare che si è pienamente dentro a uno scandalo di proporzioni bibliche, con la Juventus che ha già subito 15 punti di penalizzazione. L’accusa da parte della Corte Federale è stata quella di aver gonfiato le plusvalenze in modo tale da poter sistemare i conti del bilancio, ma questa è una pratica per nulla semplice da poter stabilire con certezza. Per questo motivo sembrano essere in grossa crescita le possibilità che venga finalmente tolta la penalità alla Vecchia Signora, anche perché cicasi altrettanto spinosi come...

