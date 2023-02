L’incontro tra Xi e Putin a Mosca si farà: «Pechino vuole i negoziati di pace per l’Ucraina» – L’indiscrezione del Wsj (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei prossimi mesi il presidente Xi Jinping volerà a Mosca per incontrare personalmente Vladimir Putin. La visita era già stata annunciata dal Cremlino a fine gennaio e non era ancora stata confermata da Pechino ma ora il Wall Street Journal cita funzionari a conoscenza del piano per organizzare L’incontro. Al centro del summit ci sarà la guerra in Ucraina e con questo viaggio Pechino si impegna a svolgere una ruolo più attivo per una risoluzione pacifica del conflitto con l’avvio dei negoziati. Tra gli obiettivi di Xi, c’è anche quello di allontanare la possibilità dell’impiego di armi nucleari. «La guerra in Ucraina deve finire», aveva annunciato pochi giorni fa a Monaco, alla seconda giornata dei lavori della conferenza sulla sicurezza, il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Un ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei prossimi mesi il presidente Xi Jinping volerà aper incontrare personalmente Vladimir. La visita era già stata annunciata dal Cremlino a fine gennaio e non era ancora stata confermata dama ora il Wall Street Journal cita funzionari a conoscenza del piano per organizzare. Al centro del summit ci sarà la guerra in Ucraina e con questo viaggiosi impegna a svolgere una ruolo più attivo per una risoluzione pacifica del conflitto con l’avvio dei. Tra gli obiettivi di Xi, c’è anche quello di allontanare la possibilità dell’impiego di armi nucleari. «La guerra in Ucraina deve finire», aveva annunciato pochi giorni fa a Monaco, alla seconda giornata dei lavori della conferenza sulla sicurezza, il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Un ...

