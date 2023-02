L’inazione delle aziende e dei governi per fermare la deforestazione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 febbraio 2023) «Il 2022 è stato un anno buttato dal punto di vista climatico» a dirlo è Bas Eickhout, eurodeputato olandese dei verdi a capo della delegazione del Parlamento Ue che si è riunita qualche mese fa a Sharm el-Sheikh per la Cop27. Che sia proprio così? La Cop27 è terminata, ma forse restano ancora da fare i conti con la Cop26 del 2021. Facciamo un passo indietro. Glasgow 2021, tutto in tema green, piante rampicanti come allestimento, grandi sorrisi, strette di mano e poi un accordo che lascia, di fatto, tutti insoddisfatti: gli attivisti rimproverano aiscelte poco coraggiose, ireplicano dicendo che l’economia deve essere protetta (e così gli accordi commerciali già firmati). In più, non tutti i leader politici si presentano all’appuntamento (Xi Jinping, Vladimir Putin e Jair Bolsonaro) e l’atmosfera è visibilmente tesa. Alla fine, un ...