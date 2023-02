Liliana Resinovich | ultime notizie | la procura chiede l' archiviazione ' Si è suicidata'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianPost : Liliana Resinovich, Procura chiede archiviazione: “fu suicidio” - Agenzia_Ansa : La Procura di Trieste ha chiesto l'archiviazione per il caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa d… - occhio_notizie : ?? Il giallo di Liliana Resinovich sembra aver trovato la parola fine. Per la Procura di Trieste la donna si è suici… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #LilianaResinovich, la Procura ha chiesto l'archiviazione del caso - fiko_tm : Eccalà! -

... puntualizzando che 'il dovere istituzionale della procura è l'accertamento della commissione di reati in danno' di, 'non quello di ricostruirne in dettaglio ogni attimo degli ultimi giorni ...Il procuratore capo di Trieste De Nicolo: non è stato possibile appurare se la 63enne sia morta lo stesso giorno della scomparsa, il 14 ...

Caso Liliana Resinovich, la procura chiede l'archiviazione: fu suicidio TGCOM

Procura chiede archiviazione per caso Liliana Resinovich - Ultima Ora Agenzia ANSA

La Procura archivia il caso Resinovich TriestePrima

Trieste, Liliana Resinovich "si è suicidata": la procura chiede l'archiviazione la Repubblica

Il giallo di Liliana Resinovich, chiesta l’archiviazione del caso: «Non è stata uccisa» L'Unione Sarda.it

La Procura di Trieste ha chiesto l'archiviazione per il caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa di casa nel dicembre 2021 e ritrovata, morta, il 5 ...Il procuratore capo di Trieste De Nicolo: non è stato possibile appurare se la 63enne sia morta lo stesso giorno della scomparsa, il 14 dicembre ...