Liguria, non solo il Ponte Morandi: 191 gallerie a rischio tenute aperte (Di martedì 21 febbraio 2023) Non solo il Ponte Morandi a quanto pare. Da quanto emerso in base ai più recenti accertamenti, in Liguria ben 191 gallerie erano a rischio ma sono state tenute aperte. Il dibattimento sulla strage del Morandi avvenuta il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone tra cui diversi bambini, ha fatto emergere una triste realtà sulla gestione di tutte le infrastrutture liguri da parte di Autostrade per l’Italia almeno fino al 2019. Liguria, gallerie a rischio tenute aperte – IlovetradingSi è scoperto così che nelle gallerie erano stati rilevati «6613 difetti di tipo S” che prevede tra le principali cautele da adottare la ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Nonila quanto pare. Da quanto emerso in base ai più recenti accertamenti, inben 191erano ama sono state. Il dibattimento sulla strage delavvenuta il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone tra cui diversi bambini, ha fatto emergere una triste realtà sulla gestione di tutte le infrastrutture liguri da parte di Autostrade per l’Italia almeno fino al 2019.– IlovetradingSi è scoperto così che nelleerano stati rilevati «6613 difetti di tipo S” che prevede tra le principali cautele da adottare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NMatteis : @sbonaccini Si sa che la Liguria è un covo della vera sinistra. Non per niente ha dato i natali a Orlando. - NecmiGucl : RT @patriGiancotti: Non so quello che potrà venire, ma qualunque cosa sarà vi andrò incontro ridendo. (Herman Melville, 'Moby Dick') ?? V… - cocchiloz : @gildacana Ghedi non è in Liguria - rob_rizzo87 : RT @profgviesti: Nel 2021 la Toscana scende per la prima volta sotto il reddito procapite medio dell'UE a 27. Piemonte e Liguria sono solo… - Frances52779614 : RT @patriGiancotti: Non so quello che potrà venire, ma qualunque cosa sarà vi andrò incontro ridendo. (Herman Melville, 'Moby Dick') ?? V… -