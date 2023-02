Liga, i limiti salariali: Real al top, Barça e Atletico in calo (Di martedì 21 febbraio 2023) LaLiga ha presentato nella serata di ieri la nuova edizione del “Límite de Coste de Plantilla Deportiva”, Realizzato al termine del mercato invernale di gennaio 2023. Si tratta dei cosiddetti limiti salariali che il massimo ente calcistico spagnolo impone ai club di prima e seconda divisione sulla base di quelli che sono i ricavi, commisurando L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) Laha presentato nella serata di ieri la nuova edizione del “Límite de Coste de Plantilla Deportiva”,izzato al termine del mercato invernale di gennaio 2023. Si tratta dei cosiddettiche il massimo ente calcistico spagnolo impone ai club di prima e seconda divisione sulla base di quelli che sono i ricavi, commisurando L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Liga, i limiti salariali: Real al top, Barça e Atletico in calo: LaLiga ha presentato nella se… - CalcioFinanza : #Liga, i nuovi limiti salariali per i club: #RealMadrid ancora al top, #Barcellona e Atletico Madrid in calo… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tebas: «Juve già condannata, ma il caso Barça è più grave»: Si è tenuta questa sera la present… -