Liam Neeson ha rifiutato il ruolo di James Bond su richiesta della moglie | Se lo interpreti non ci sposeremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Marvel Studios, Liam Neeson critica i cinecomics moderni: ‘Mi sembrano tutti uguali’ - frankponch72 : @F_Desouche Capisco, il prossimo film sulla vita di Nelson Mandela, voglio vederlo interpretato da Liam Neeson, non… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Schindler's List: il film di Steven Spielberg sull'Olocaustohttps://www.cinefilos.it › Tutto Film ›… - Screenweek : Per #LiamNeeson Star Wars sta perdendo la magia: “Ci sono troppi spin-off!” - glooit : Per Liam Neeson Star Wars sta perdendo la magia: “Ci sono troppi spin-off!” leggi su Gloo -

Da notare il debutto sotto tono di Marlowe : il film conha raccolto solo 3 milioni di dollari in 2300 cinema. INCASSI USA - 17 - 20 FEBBRAIO 2023 ANT - MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA - $...Nel 206 ha recitato in 'USS Indianapolis' con Nicolas Cage e nel 2017 nel thriller politico 'The Silent Man' con. Ha lavorato anche in televisione dove ha recitato in diversi episodi di ...

Liam Neeson critica i film di Supereroi moderni LaScimmiaPensa.com

Secondo Liam Neeson i troppi spin-off hanno rovinato la magia di ... Star Wars Addicted

Per Liam Neeson Star Wars sta perdendo la magia: “Ci sono troppi spin-off!” ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Liam Neeson ha rifiutato il ruolo di James Bond su richiesta della ... Movieplayer

Io vi troverò: Liam Neeson era sicuro che il film sarebbe uscito ... BadTaste.it Cinema

Liam Neeson ha svelato che gli era stato offerto il ruolo di James Bond, ma si è trovato davanti a una scelta che avrebbe influito anche sulla sua vita privata.Liam Neeson, come raccontato in un'intervista, è stato vicino ad interpretare James Bond, ma la moglie glielo ha impedito.