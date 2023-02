“Li hanno beccati”. GF Vip 7, brutta scoperta. L’ira degli autori: “Ora sono guai per voi” (Di martedì 21 febbraio 2023) GF Vip 7, Alfonso Signorini era stato chiaro durante la dirette eppure il messaggio non è stato recepito: dentro la Casa gli inquilini continuano a seguire le loro regole. Signorini, in particolare, si era scagliato contro alcuni comportamenti. “Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili”. Aveva spiegato. E ancora: “Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi, è il gruppo a dover pagare le conseguenze”. Leggi anche: “Te ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) GF Vip 7, Alfonso Signorini era stato chiaro durante la dirette eppure il messaggio non è stato recepito: dentro la Casa gli inquilini continuano a seguire le loro regole. Signorini, in particolare, si era scagliato contro alcuni comportamenti. “Al di là del gioco e delle strategie chesempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili”. Aveva spiegato. E ancora: “Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi, è il gruppo a dover pagare le conseguenze”. Leggi anche: “Te ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Patrizi12659961 : @BarillariDav @sbonaccini Non lo faranno fidate, devono a tutti i costi dare la colpa alle dx perché devono farli c… - Patrizi12659961 : @FrancyMasse @sbonaccini Esatto hai ragione di dubitare, perché queste cose non son da loro queste cose schifose è… - fragolatraveler : Ma fatemi capì… si so beccati la penalizzazione sul budget per sti gruppi del cavolo e mo hanno regalato una cena a… - love_BTS_Ultimo : RT @degnafigliadi: E comunque il #gfvip deve ringraziare che hanno trovato Oriana Marzoli,perché se avessero dato la Fiordalisi si sarebber… - axell_leone : RT @degnafigliadi: E comunque il #gfvip deve ringraziare che hanno trovato Oriana Marzoli,perché se avessero dato la Fiordalisi si sarebber… -