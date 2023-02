Lgbt: Majorino a La Russa, 'sei una sciagura per istituzioni' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La Russa, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omofobo come padre invece può essere un dramma. Le tue frasi sono imbarazzanti. Sei una sciagura per le nostre istituzioni repubblicane". Così Pierfrancesco Majorino su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omofobo come padre invece può essere un dramma. Le tue frasi sono imbarazzanti. Sei unaper le nostrerepubblicane". Così Pierfrancescosu twitter.

