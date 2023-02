Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Lgbt: Azione, 'parole La Russa inaccettabili' - - StigmabaseE : [ITAL] Polonia, 2023: l'Unione Europea interrompe l'azione legale - Cup of Green Tea: La Commissione Europea ha con… - blogcupoftea : L'Unione Europea conclude l'azione legale contro la Polonia per le LGBT-Free Zone - StigmabaseE : [ITAL] Arcigay: 'Da destra e Terzo Polo nessuna risposta sui temi lgbt' - OgliopoNews: nessuna risposta sui temi lg… -

L'ipotesi al momento più concreta è che l'possa esser stata portata avanti da attivistidelle frange più estremiste o da militanti della sinistra extra - parlamentare. Anche se, per ...... il solito palcoscenico per la propaganda dei soliti "copioni"e una cassa di risonanza delle ... La ragione per cui non c'è reazione, è semplicemente che la loroha stufato". BASTA ...

Lgbt: Azione, 'parole La Russa inaccettabili' Gazzetta di Reggio Gazzetta di Reggio

MOLDAVIA: Chiesa ortodossa contro i diritti LGBT East Journal

Critica il gay pride: "Giardini frequentati dai bimbi". E la minacciano ... ilGiornale.it

"Offensivo e discriminatorio": tutti contro Ignazio La Russa e le sue battute sul figlio gay. "Dovrebbe ricor… la Repubblica

Ungheria, la legge omotransfobica di Orban davanti alla Corte di giustizia: parte la petizione delle Ong - Gay.it Gay.it

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Le parole di La Russa sono inaccettabili, trasudano superficialità e pregiudizio. È imbarazzante che la seconda carica dello Stato abbia un’idea di Paese arretrata e non s ...