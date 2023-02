L’ex Ministro Orlando: “Schlein? La leader che si opporrà alla destra” (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. Arriva a Bergamo, anzi, fa tappa anche a Bergamo per sostenere Helly Schlein. Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico, tra i fondatori Dem, ex Ministro del Lavoro sotto l’egida del Governo Draghi e, ancora, ex Ministro della Giustizia con l’allora Premier Renzi, ha raggiunto il capoluogo bergamasco per raccontare di persona il perché del suo sì alla mozione della diretta concorrente di Stefano Bonaccini. Domenica 26 febbraio si vota, di nuovo, ma questa volta i cittadini che lo vorranno, non saranno chiamati a scegliere il nome del nuovo Presidente di Regione, come è appena stato per la Lombardia, quanto il volto del segretario nazionale del Pd. Una preferenza che non toccherà solo agli iscritti al partito, ma a tutti, come è nel mood del movimento fondato nel 2007, per consentire per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. Arriva a Bergamo, anzi, fa tappa anche a Bergamo per sostenere Helly. Andrea, deputato del Partito Democratico, tra i fondatori Dem, exdel Lavoro sotto l’egida del Governo Draghi e, ancora, exdella Giustizia con l’allora Premier Renzi, ha raggiunto il capoluogo bergamasco per raccontare di persona il perché del suo sìmozione della diretta concorrente di Stefano Bonaccini. Domenica 26 febbraio si vota, di nuovo, ma questa volta i cittadini che lo vorranno, non saranno chiamati a scegliere il nome del nuovo Presidente di Regione, come è appena stato per la Lombardia, quanto il volto del segretario nazionale del Pd. Una preferenza che non toccherà solo agli iscritti al partito, ma a tutti, come è nel mood del movimento fondato nel 2007, per consentire per ...

