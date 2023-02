L’ex fidanzato di Antonella: “Si era preparata i copioni e le frasi in latino, voleva far credere di non essere stupida” (Di martedì 21 febbraio 2023) Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è sempre stato dalla sua parte e l’ha sempre supportata. Ma quando gli è stata bloccata la partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di ospite è andato su tutte le furie e i segreti che prima teneva custoditi, ora li sbandiera ai quattro venti. Gianluca Benincasa smaschera Antonella Fiordelisi e mostra le prove: “voleva creare una ship” https://t.co/lBFiExc3lZ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2023 Oggi su Instagram ha intatti pubblicato una serie di storie su Antonella Fiordelisi – senza mai citarla apertamente – in cui l’accusa di essersi studiata dei copioni prima di entrare al GFVip, comprese le frasi in latino. “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ... Leggi su biccy (Di martedì 21 febbraio 2023) Gianluca Benincasa, exdiFiordelisi, è sempre stato dalla sua parte e l’ha sempre supportata. Ma quando gli è stata bloccata la partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di ospite è andato su tutte le furie e i segreti che prima teneva custoditi, ora li sbandiera ai quattro venti. Gianluca Benincasa smascheraFiordelisi e mostra le prove: “creare una ship” https://t.co/lBFiExc3lZ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2023 Oggi su Instagram ha intatti pubblicato una serie di storie suFiordelisi – senza mai citarla apertamente – in cui l’accusa di essersi studiata deiprima di entrare al GFVip, comprese lein. “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ...

