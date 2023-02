L’ex calciatore Adriano festeggia il compleanno con un’altra, la moglie: “Mandami le carte del divorzio” (Di martedì 21 febbraio 2023) Adriano festeggia il compleanno con un’altra, la moglie chiede il divorzio L’ex calciatore Adriano festeggia il suo compleanno con un’altra donna, la moglie, però, non la prende bene e gli chiede il divorzio sui social. Il giocatore brasiliano, ex centravanti dell’Inter, ha infatti festeggiato il suo 41° compleanno su uno yacht con amici, belle donne e fiumi di champagne documentando tutto sui suoi social. La moglie Micaela Mesquita ne ha approfittato per chiedere il divorzio alL’ex calciatore. I due, infatti, erano già in crisi dal dicembre scorso ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023)ilcon, lachiede ilil suocondonna, la, però, non la prende bene e gli chiede ilsui social. Il giocatore brasiliano, ex centravanti dell’Inter, ha infattito il suo 41°su uno yacht con amici, belle donne e fiumi di champagne documentando tutto sui suoi social. LaMicaela Mesquita ne ha approfittato per chiedere ilal. I due, infatti, erano già in crisi dal dicembre scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Un ex della Juve dà l'addio al calcio per fare il #rapper: L'annuncio arriva direttamente dall'ormai ex calciatore… - napolista : Respinto dal Tribunale il ricorso di #DaniAlves L’ex calciatore resterà in carcere dopo che la decisione della cor… - IsaeChia : Belve, Wanda Nara confessa: “Io e Mauro Icardi stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia e speriamo che…” L’… - Antoniomag_ : ??????#Inter e Hakan #Calhanoglu ancora insieme: il calciatore turco è molto vicino a firmare il rinnovo di contratto,… - sportli26181512 : TMW RADIO - Bonanni sul Milan: 'Crisi finita? Servirà ancora un po' di tempo per capirlo': L'ex calciatore e tecnic… -