Lewis Hamilton, attacco frontale alla FIA: “Non avrò il bavaglio” (Di martedì 21 febbraio 2023) La guerra, mica tanto fredda, tra la Formula 1 e la FIA non è certo una grande novità per il paddock più importante e famoso delle quattro ruote. Questa volta, però, l’organo internazionale dell’automobilismo ha calcato fortemente la mano prendendo di mira i piloti: nessuno di loro, infatti, potrebbe trattare all’interno dei weekend delle corse tematiche riconducibili alla politica/religione senza il consenso dei piani della stessa FIA. Un bavaglio che non è andato a genio a Liberty Media, con Stefano Domenicali che si è fortemente opposto. Il vertice della F1 è stato prontamente appoggiato da diversi corridore, Lewis Hamilton in testa a tutti. L’anglosassone ha già dichiarato che non rispetterà l’imposizione. Le dichiarazioni di Lewis Hamilton: “Felice dell’appoggio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) La guerra, mica tanto fredda, tra la Formula 1 e la FIA non è certo una grande novità per il paddock più importante e famoso delle quattro ruote. Questa volta, però, l’organo internazionale dell’automobilismo ha calcato fortemente la mano prendendo di mira i piloti: nessuno di loro, infatti, potrebbe trattare all’interno dei weekend delle corse tematiche riconducibilipolitica/religione senza il consenso dei piani della stessa FIA. Unche non è andato a genio a Liberty Media, con Stefano Domenicali che si è fortemente opposto. Il vertice della F1 è stato prontamente appoggiato da diversi corridore,in testa a tutti. L’anglosassone ha già dichiarato che non rispetterà l’imposizione. Le dichiarazioni di: “Felice dell’appoggio di ...

