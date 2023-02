L'estrazione mineraria non è tutto, ma senza di essa tutto è nulla (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole del celebre fisico, Max Planck, non sono servite a far comprendere ai policymaker di Bruxelles che il bando alla produzione delle auto con motore endotermico, senza un’industria estrattiva in grado di fornire le materie prime alla nascente industria europea delle batterie agli ioni di litio, può provocare la fine di una delle più importanti industrie del Vecchio Continente. La Commissione europea non ha ancora pienamente compreso che, nonostante tutto il nostro sviluppo tecnologico, non siamo ancora andati oltre lo scavo di minerali dalla terra per soddisfare le nostre esigenze. L’industria contro cui ci apprestiamo a competere, quella cinese, ha, invece, un controllo completo sulla catena di approvvigionamento, realizzato in oltre vent’anni di preparazione, studi ed anche fallimenti, che sono serviti, nel 2015, a lanciare un ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole del celebre fisico, Max Planck, non sono servite a far comprendere ai policymaker di Bruxelles che il bando alla produzione delle auto con motore endotermico,un’industria estrattiva in grado di fornire le materie prime alla nascente industria europea delle batterie agli ioni di litio, può provocare la fine di una delle più importanti industrie del Vecchio Continente. La Commissione europea non ha ancora pienamente compreso che, nonostanteil nostro sviluppo tecnologico, non siamo ancora andati oltre lo scavo di minerali dalla terra per soddisfare le nostre esigenze. L’industria contro cui ci apprestiamo a competere, quella cinese, ha, invece, un controllo completo sulla catena di approvvigionamento, realizzato in oltre vent’anni di preparazione, studi ed anche fallimenti, che sono serviti, nel 2015, a lanciare un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnicaRadio : Le miniere sottomarine disturbano il canto delle balene - BliceroV2 : @esseasterisco @Kamishiro_18 @imballoionico Perché scrivere di una cosa che non conosci? Il problema della CO2 è so… - Greenreport_it : E’ l’estrazione mineraria in acque profonde, non l’eolico offshore, a mettere in pericolo i cetacei -… - MorandiManuel : RT @Siderweb: Tata Steel e CBRI insieme per la sostenibilità mineraria. Annunciato un MoU per l'elaborazione di nuove soluzioni compatibili… - Siderweb : Tata Steel e CBRI insieme per la sostenibilità mineraria. Annunciato un MoU per l'elaborazione di nuove soluzioni c… -