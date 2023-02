L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco che cosa sappiamo a proposito del reboot de L'esorcista, diretto da David Gordon Green, che arriverà nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 2023. Ci sono alcuni film horror così iconici che ormai sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo e tra questi c'è un classico dell'orrore che domina indiscusso ogni classifica inerente al genere: ovviamente stiamo parlando de L'esorcista. Ben quattro film sono stati realizzati dopo il primo leggendario horror degli anni '70, ma nessuno è riuscito a sfiorare le vette raggiunte dall'originale. Tuttavia, un reboot de L'esorcista arriverà sugli schermi nel 2023 e i fan sono estremamente eccitati a riguardo. Secondo il The Hollywood Reporter, il nuovo film della serie de L'esorcista uscirà nelle sale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco chea proposito delde L', diretto da David Gordon Green, che arriverà nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 2023. Ci sono alcuni film horror così iconici che ormai sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo e tra questi c'è un classico dell'orrore che domina indiscusso ogni classifica inerente al genere: ovviamente stiamo parlando de L'. Ben quattro film sono stati realizzati dopo il primo leggendario horror degli anni '70, ma nessuno è riuscito a sfiorare le vette raggiunte dall'originale. Tuttavia, unde L'arriverà sugli schermi nel 2023 e i fan sono estremamente eccitati a riguardo. Secondo il The Hollywood Reporter, il nuovo film della serie de L'uscirà nelle sale ...

