L'eruzione del vulcano Hunga-Tonga del 2022 potrebbe influire sul riscaldamento climatico (Di martedì 21 febbraio 2023) Influenzato dalL'eruzione del vulcano indonesiano di Monte Tambora, il 1816 fu l'anno senza estate che ispirò la diciottenne Mary Shelley a scrivere Frankenstein e John Polidori Il vampiro. Il loro mentore, George Gordon, Lord Byron, li aveva istigati a competere tra loro nell'inventare la novella più agghiacciante. A sua volta, Byron fu influenzato da quel periodo buio e freddissimo nel comporre il poema Darkness. Inizia con: Ho sognato un sogno, che non era tutto un sogno.Il fulgido sole era estinto, e le stelleerravano offuscate nello spazio eterno,senza raggi, e senza corso, e la terra gelataoscillava cieca e si anneriva nell'aria senza luna. Nel 1991 il Monte Pinatubo nelle Filippine esplose con una forza tremenda, espellendo enormi quantità di cenere e gas nell'atmosfera. Il pennacchio era salito altissimo, penetrando nella stratosfera, il ...

